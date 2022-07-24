У мужчины обожжено 15% тела, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 41-летнего мужчину доставили в больницу 24 июля в 6:50. В него попала молния, когда он близ Эмбы Мугалжарского района пас скот. В управлении здравоохранения Актюбинской области рассказали, что у него установили электроожог правой руки, грудной клетки, брюшной стенки и правой ноги. Обожжено 15% тела. Состояние пострадавшего стабильное, средней степени тяжести.  