Прекрасный букет цветов поднимет настроение даже в самый ненастный день. Именно поэтому

доставка цветов в Астане

или в любом другом городе пользуется такой популярностью. Милые ромашки, жизнерадостные герберы, романтические колокольчики, пышные розы, роскошные пионы, ажурные гвоздики — от обилия названия и богатства оттенков в каталоге может закружиться голова. А задумывались о том, какой путь проходит цветок, прежде чем оказаться в вашей вазе?

Как цветы попадают в цветочные магазины

Большинство растений поступает на полки магазинов с аукционов, которые проходят в Колумбии и Эквадоре, многие сорта приезжают из Кении и, а также из цветочной столицы Европы — Голландии.

На родине цветы срезают, проверяют их красоту и целостность и отвозят на хранение на огромные склады-холодильники. Оттуда они поступают в зал, где проходят торги. Цветочный торг — это классический аукцион. Все начинается с минимальной цены, а заканчивается приемлемой для покупателя. Как только покупатель приобретает цветы — они еще раз проходят проверку и отправляются на склад в страну продавца.

Идеальные букеты и надежная доставка цветов в Астане

Как только самолет с товаром приземляется, ящики с цветами отправляются на склад. Там их ждет еще один чек-ап, после которого растения доставляют на полки цветочных магазинов или на склады онлайн-магазинов. Там их сортируют, еще раз проверяют каждый цветок и составляют из них изысканные букеты. Весь этот путь занимает несколько дней.

На свежесть букета и продолжительность его жизни влияет множество факторов — вид транспортировки, скорость доставки, условия хранения, тщательность проверок качества цветка. Маленькие цветочные киоски могут выставить товар прямо на солнце, конечно, уже к вечеру такие цветы будут выглядеть уныло, а до следующего вечера могут и не дожить. Зато стоить будут дешево. Большие компании хранят цветы в гигантских холодильных камерах, что значительно увеличивает срок их свежести. Старайтесь выбирать магазины, которые гарантируют свежесть букета. Если вы купите в таком магазине цветы и они завянут на протяжении нескольких дней — вам бесплатно пришлют новые. Таким образом компании заботятся о своей репутации и радуют клиентов качественным товаром и отличным сервисом.

Cvety.kz — именно такой магазин. Здесь самые свежие цветы, которые проходят неоднократные проверки, профессиональные флористы, которые составят чудесный букет на любой вкус, вежливые консультанты, готовые ответить на любые вопросы, и оперативные курьеры, которые доставят цветы и подарки в любую точку страны.