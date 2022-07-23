Первое судебное заседание назначено на второе августа, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 11 лет тюрьмы запросил прокурор для экс-замакима Атырауской области 17 мая в Атырау огласили приговор в отношении первого заместителя акима области Нурлана Таубаева и руководителя управления строительства Тимура Басарова. Они обвинялись в совершении преступления по статье «Покушение на получение взятки в особо крупном размере». Нурлан Таубаев признан виновным и приговорён к лишению свободы сроком на 10 лет. Тимур Басаров также признан виновным, ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Наказание теперь уже экс-чиновники должны были отбывать в учреждении уголовно-исправительной системы минимальной безопасности. Кроме этого, осуждённым пожизненно запретили занимать должности на государственной службе. Как стало известно, Нурлан Таубаев не согласился с таким решением суда и решил его обжаловать. Он подал апелляционную жалобу в областной суд, где приняли дело в производство. Заседание суда апелляционной инстанции назначено на второе августа. Меру пресечения Нурлану Таубаеву и Тимуру Басарова в виде «содержание под стражей» оставили прежней.