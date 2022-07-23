В мегаполисе вновь проходят сельскохозяйственные ярмарки, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Уральске 23 и 24 июля Фото из архива "МГ В управлении предпринимательства сообщили, что ярмарки проходят в пяти районах города с 9:00 до 17:00:
  • Алмалинский район - пересечение Гоголя и Масанчи,
  • Бостандыкский район - микрорайон Казахфильм, парковка на улице Вишнёвая, 27;
  • Ауэзовский район - пересечение Абая и Утеген батыра,
  • Медеуский район - пересечение Шевченко и Уалиханова,
  • Турксибский район - микрорайон Жулдыз, улица Донентаева, парковка перед зданием 22Б.
