– Вторая нога пациентки была в опасности, во избежание гангрены ей предложили чистку, но та отказалась. Врачам пришлось экстренно оперировать женщину, и в итоге им удалось спасти пациентке и жизнь, и ногу. В данный момент она получает лечение, - сообщили в районной больнице.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщили в Казталовской районной больнице. 13 июля в медицинское учреждение поступила женщина, которая ранее обратилась к целителю. Но вместо исцеления получила осложнение. Страдающая сахарным диабетом женщина вместо того, чтобы получать лечение у эндокринолога и у участкового врача, предпочла попросить помощи у знахаря. После его «лечения» у неё начались осложнения. К слову, ранее из-за болезни была ампутирована одна нога.Врачи районной больницы отметили, что это не первый подобный случай. Ранее в медучреждение уже обращались несколько пациентов, которые оказались в аналогичной ситуации после посещения целителей. Специалисты призывают жителей региона обращаться за помощью только к квалифицированным врачам.