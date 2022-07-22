По данным «Казгидромета», 23 июля ночью на юго-востоке и днём на большей части ЗКО ожидаются гроза, град и шквал. Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО Под влиянием фронтальных разделов на большей части страны пройдут дожди с грозами и усилением ветра.
  • В Уральске синоптики прогнозируют грозу. В дневное время температура воздуха составит +29..+31 градусов, ночью похолодает до +16..+18. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +31..+33 градусов, ночью +20..+22 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - гроза. Днём ожидается до +28..+30 градусов. Ночью похолодает до +18..+20 градусов. Ветер юго-западный до 20 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +32..+34 градусов, ночью опустятся до +23..+25 градусов. Ветер юго-западный до 20 метров в секунду.
