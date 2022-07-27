Согласно прогнозу, пик придётся на август, а в сентябре ожидается резкое снижение уровня заболеваемости, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Атырауская область перешла в "красную" зону: в регионе растет число зараженных COVID-19 Иллюстративное фото из архива "МГ" Неделей ранее министерство здравоохранения озвучивало прогноз, согласно которому при пессимистичной сценарии максимальное число зарегистрированных случаев заражения составит до 4 000 в сутки, при реалистичном сценарии - до 2 400 случаев в сутки, при оптимистичной сценарии – до 1000 случаев в сутки. 27 июля главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова подробный прогноз до сентября.
  • При пессимистичном сценарии среднесуточное число зарегистрированных случаев в июле составит 1 250, в августе – 4 000 и в сентябре - 550 случаев в сутки.
  • При реалистичном сценарии число зарегистрированных случаев составит до 750 в сутки в июле, 2 400 случаев - в августе и до 350 случаев - в сентябре.
  • При оптимистичном сценарии в июле среднесуточное число зарегистрированных случаев составит до 470, в августе – до 1 000 и сентябре до 350 случаев в сутки.
