- Казахстан относится к стране с более низким риском распространения обезьяньей оспы. Что касается вакцинации, то все мы до 1980 года получали вакцину против натуральной оспы. Вирус натуральной и обезьяньей оспы – это близкородственные вирусы. По данным учёных, все, кто получал вакцину от натуральной оспы, считаются защищёнными от обезьяньей оспы. В случае заражения у таких людей заболевание будет протекать легче, - сказала Есмагамбетова.

В ходе брифинга в СЦК главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщила, что по заявлению руководителя ВОЗ, каждая страна имеет свои риски распространения оспы обезьян.Согласно рекомендациям ВОЗ, проходить вакцинацию от обезьяньей оспы всему населению не нужно, так как вирус передаётся при очень тесном физическом контакте. Роспотребнадзор сообщил, что Казахстан и ряд других стран получили тест-системы для определения оспы обезьян. Есмагамбетова отметила, что тест-системы Казахстан действительно получил. Но использовать их будут только при наличии характерных признаков болезни - повышении температуры и появлении специфических высыпаний.

Оспа обезьян – это редкое инфекционное заболевание. Инкубационный период - от пяти до 21 дня. У человека клиника характеризуется высокой температурой, ломотой в теле, слабостью, сыпью, рвотой, увеличением лимфатических узлов, головокружением. Продолжительность болезни составляет 2-3 недели, характерно спонтанное излечение. Основным источником заболевания при оспе обезьян являются дикие животные: приматы и грызуны (белки). Инфицирование также может произойти при контакте с кровью заражённого или его биологическими жидкостями, а также через употребление мяса больного животного.