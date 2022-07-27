- Казахстан относится к стране с более низким риском распространения обезьяньей оспы. Что касается вакцинации, то все мы до 1980 года получали вакцину против натуральной оспы. Вирус натуральной и обезьяньей оспы – это близкородственные вирусы. По данным учёных, все, кто получал вакцину от натуральной оспы, считаются защищёнными от обезьяньей оспы. В случае заражения у таких людей заболевание будет протекать легче, - сказала Есмагамбетова.Согласно рекомендациям ВОЗ, проходить вакцинацию от обезьяньей оспы всему населению не нужно, так как вирус передаётся при очень тесном физическом контакте. Роспотребнадзор сообщил, что Казахстан и ряд других стран получили тест-системы для определения оспы обезьян. Есмагамбетова отметила, что тест-системы Казахстан действительно получил. Но использовать их будут только при наличии характерных признаков болезни - повышении температуры и появлении специфических высыпаний.
Оспа обезьян – это редкое инфекционное заболевание. Инкубационный период - от пяти до 21 дня. У человека клиника характеризуется высокой температурой, ломотой в теле, слабостью, сыпью, рвотой, увеличением лимфатических узлов, головокружением. Продолжительность болезни составляет 2-3 недели, характерно спонтанное излечение. Основным источником заболевания при оспе обезьян являются дикие животные: приматы и грызуны (белки). Инфицирование также может произойти при контакте с кровью заражённого или его биологическими жидкостями, а также через употребление мяса больного животного.Напомним, случаи заражения подтверждены в ряде стран Европы. В середине июня инфицированного выявили в Грузии, в июле - в России. Казахстанцев просят не посещать Западную Африку из-за оспы обезьян.