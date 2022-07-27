- Сегодня встретил знакомого приятеля, который работает рядом с желаевским хлебокомбинатом. Разговорились с ним утром, говорю ему, нужно купить свеженького хлеба. Я там постоянно покупаю (в «Желаев Нан» - прим. автора). Он отвечает: «не вздумай брать! Там, где лежит мука, её полностью подтопило септиком. Представляешь? До конца сентября не вздумай покупать, - говорит мужской голос в сообщении.

- Короче, если желаевский берёшь, то лучше не бери его пока. Коллега работает рядом с хлебопекарней в кондитерском цехе. Общается с работягами, они-то знают об этом. Такой казус произошёл, а они в народ пускают этот хлеб, - завершает рассказал неизвестный.

- Мы печём хлеб только из чистой муки. И если бы она намокла, то тесто бы из такой муки не получилось. И потом, нам предоставляют муку из желаевского хлебокомбината уже много лет и качество этой муки очень высокого качества, что уже доказано временем и признанием наших потребителей. А печём мы хлеб в хлебопекарне торговой марки «Желаев Нан». Человек, который озвучивает рассылку, сам не разбирается, где он работает всё-таки. Недавно мы уволили одного рабочего из кондитерского цеха, он употреблял наркотические средства. Наверняка он решил подпортить нашу репутацию, - сказал Маркушин.

Аудиозапись распространилась в WhatsApp сразу после увольнения одного из рабочих на производстве «Желаев нан».Также в рассылке мужчина делится, что рассказал эту историю на работе коллеге, а он уже якобы покупал такой хлеб и от буханки исходит неприятный запах.Между тем директор ТОО «Желаев Нан» Антон Маркушин заявил, что никого «казуса» на производстве не происходило.Директор ТОО «Желаев Нан» заверил, что вся выпечка проверяется лабораторными методами, и они производят продукцию на совесть.