Полиция завела уголовное дело, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». ДТП с участием КамАЗа и двух легковых авто произошло в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Видео появилось в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова (не публикуем по этическим причинам). На кадрах видно, как мужчина идёт по проезжей части дороги. Когда мимо проезжает «КамАЗ», он бросается под колёса большегруза. В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что ведётся расследование по статье 105 УК РК - доведение до самоубийства. Иные подробности не раскрывают. Мужчина остался жив. В каком состоянии он находится, станет известно чуть позже. В управлении здравоохранения Атырауской области отметили, что мужчина был доставлен в областную больницу. Его состояние оценивается, как средней степени тяжести. Находится под наблюдением врачей. Ему диагностировали закрытый перелом надколенника, краевой перелом наружного мыщелка правой бедренной кости без смещения. Множественные резанные раны в области шеи.