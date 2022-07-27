Всего за полгода от западноказахстанцев поступило 400 заявок с просьбой о помощи, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Благотворительный фонд «Казакстан халкына» создали в январе по инициативе президента
. Сейчас там работают 25 человек. Член правления Лаззат Чинкисбаева во время рабочего совещания в акимате ЗКО рассказала, что за несколько месяцев от казахстанцев поступило более 40 тысяч заявок. В основном люди просят помочь с покупкой и ремонтом жилья, с погашением кредитов
и иных долгов.
– По нашей концепции мы не можем покупать жильё, закрывать кредиты и решать финансовые проблемы. Мы стараемся решать систематические проблемы, на нашем официальном сайте предоставлена подробная информация о поступлениях и расходах, отчитываемся до последней тенге. Единственное - мы не указываем личные данные тех, кому помогли. Больше всего денег мы потратили на покупку препарата Zolgensma для детей со СМА, и пять детей смогли получить этот укол (среди них Фатима Аскар из Уральска - прим. автора). Поступают много вопросов о том, почему мы не помогаем всем детям с таким диагнозом. Отвечу - по протоколу не всем детям можно вводить препарат Zolgensma. Его производит швейцарская компания Novartis, у них есть свой протокол, препарат не зарегистрированный. Мы на прямой связи с компанией, заключили контракт. Чтобы получить этот укол, у ребёнка должно быть заключение консультативного совета, в состав которого входят не только отечественные специалисты, но и зарубежные. Каждому ребёнку назначается лечение, и если по заключению совета ему показана Zolgensma, то мы его покупаем, - рассказала Лаззат Чинкисбаева.
Специалисты Novartis приехали в Казахстан и сами сделали укол пятерым малышам со СМА, а так же повысили квалификацию местных врачей. Оказалось, что компания массово не выпускает препарат. Сначала специалисты обследуют ребёнка, берут биоматериалы и изготавливают Zolgensma именно для него, другому ребёнку он уже не подойдёт.
– Люди не знают всех этих тонкостей. Кроме этого учитывается возраст ребёнка (до двух лет) и вес (до 13 килограммов). Родители больных детей со СМА говорят, что за границей не учитывают эти факторы, а ведь они не несут ответственность за вас, берут расписку о том, что не несут ответственность. А мы так не можем. Ещё приходят многодетные мамы и спрашивают, почему мы не поможем 100 детям с другими диагнозами, чем одному ребенку со СМА. Как вы это себе представляете? Сказать маме, что мы не поможем вашему ребенку и лучше потратим эти деньги на лечение 100 других детей? Она ведь тоже мать и пытается спасти своего ребёнка, - рассказала Лаззат Чинкисбаева.
К слову, от западноказахстанцев поступило 400 заявок с просьбой о помощи, 57 из которых просили помочь продуктами. Ещё были такие просьбы как закрыть кредиты и долги, построить или отремонтировать жильё, даже просили помочь провести свадьбы. Такие заявку сразу же были отклонены.
– С начала создания фонда нам поступило 130 миллиардов тенге, 10 миллиардов - это неприкосновенный запас на случай ЧС. Мы ведь не знаем, что может случиться в ближайшем будущем. Остаётся 120 млрд, в Казахстане живут 19 миллионов человек. Если разделить на каждого, то поучится по шесть тысяч тенге. Какую проблему это решит? Второй вариант: не все казахстанцы живут плохо, есть состоятельные и люди со средним достатком. Но за чертой бедности живут 1.6 млн человек. Если раздать 120 млрд, то каждому достанется по 70 тысяч тенге. Максимум семья закупит продукты на месяц и всё. Ежемесячно к нам поступают более двух тысяч заявок, - отметила член правления фонда.
Заявки были одобрены Фатиме Аскар со СМА, ребёнка с нейробластомой, двоим детям с сосудистыми заболеваниями и ребёнка, который нуждается в протезах. Ещё трое получат образовательный грант. В будущем запланированы строительство центра раннего вмешательства, школы и спортивные объекты. По предварительным подсчётам, фонд потратит на это порядка двух миллиардов тенге. Еще 600 миллионов тенге запланировано выделить на строительство домов для западноказахстанцев, которые пострадали от паводков
весной этого года. Однако этот вопрос находится на обсуждении.
