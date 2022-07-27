На 128 млн тенге закупят одежду и канцтовары для школьников из малообеспеченных семей
В республике стартовала акция «Дорога в школу», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото из архива "МГ"
По словам заместителя руководителя управления образования ЗКО Светланы Темиргалиевой, в этом году республиканская акция «Дорога в школу» проводится под девизом «Дорога в школу - Добро без границ».
- Начиная с 2019 года, благотворительная акция «Дорога в школу» переведена на круглогодичный формат. Цель акции - оказание материальной поддержки школьникам из малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей, во время подготовки к началу учебного года и предупреждение неявки детей в школу по социальным причинам, - рассказала Светлана Темиргалиева.
С 2020 года на портале общественного фонда «Атамекен» действует платформа «Мектепке жол», где нуждающиеся в помощи родители могут оставить свои заявки. В свою очередь, спонсоры и меценаты могут оказывать помощь через данный портал, переводя средства онлайн. Акция пройдёт с первого августа по 30 сентября текущего года.
Как стало известно, в 2021 году в рамках акции материальную помощь оказали 1 469 учащимся на 115.6 млн тенге. Из них на 62.7 млн приобрели одежду, на 1.9 млн тенге – компьютеры, на 2.7 млн тенге - канцтовары и 700 тысяч тенге направили на другие виды материальной помощи. В этом году из фонда всеобуча на приобретение канцтоваров, школьной формы, спортивной одежды и обуви предусмотрено 127 миллионов 856 тысяч тенге. Заявки от родителей уже принимаются на портале Atamekenim.kz.
- Сегодня мы обращаемся к бизнесменам, предпринимателям, меценатам с предложением присоединиться к акции и внести посильный вклад в оказание адресной помощи и проявить настоящую заботу, - отметила замруководителя управления.
По вопросам акции можно обратиться в управление образования ЗКО по телефону 8 (711) 226-04-65.
