На резкий запах сероводорода пожаловались жители Атырау
Запах ощущался в нескольких районах города, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
27 июля в районе «Стройконтора», Атырауского университета имени Досмухамедова и на Первом участке на протяжении двух часов ощущался резкий запах сероводорода. Местные жители жаловались на першение в горле.
Эко-омбудсмен Салтанат Рахимова пояснила, что на Атырауском НПЗ произошла остановка двух установок из-за проблем с подачей электроэнергии KEGOC.
По словам исполняющего обязанности руководителя департамента экологии Атырауской области Сырыма Тлегенова, за шесть месяцев в области выявили 131 случай нарушения требований экологического законодательства.
Позже в пресс-службе Минэнерго сообщили, что в 18:08 из-за грозы и ураганного ветра одновременно отключились две воздушные линии электропередачи.
- На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе отключились вводы питающих линий. Отключились линии связи электростанции Karabatan Utility Solution с энергосистемой, в результате чего электростанция снизила генерацию до нуля, - говорится в сообщении.
Проводятся работы по ликвидации технологического нарушения.
В пресс-службе АНПЗ сообщили, что сейчас завод располагает 26 тысячами тонн автобензина, 22 тысячами тонн дизельного топлива и четырьмя тысячами тонн авиакеросина.
Лина ОЙЛОВА
