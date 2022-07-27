По данным «Казгидромета», 28 июля на западе и севере ЗКО ожидаются гроза, град и ветер с порывами до 15 - 20 метров в секунду.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +30..+32 градусов, ночью похолодает до +16..+18. Ветер юго-западный до 20 метров в секунду.
  • В Атырау будет дождь. Днём будет +28..+30 градусов, ночью +21..+23 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - гроза. Днём ожидается до +27..+29 градусов. Ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер юго-западный до 20 метров в секунду.
  • В Актау будет дождь. Днём столбики термометра покажут +28..+30 градусов, ночью опустятся до +21..+23 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
