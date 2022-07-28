Инцидент не повлиял на выполнение графика отгрузки, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Минэнерго рассматривает альтернативные маршруты экспорта нефти после аварии на КТК Фото: КТК Вечером 27 июля из-за шторма в Атырауской области отключились две воздушные линии электропередачи. Они питали нефтеперекачивающую станцию «Курмангазы», находящуюся на балансе КТК. Авария затронула и АНПЗ. В пресс-службе КТК сообщили, что инцидент не повлиял на выполнение графика отгрузки.
- Отгрузка нефти на Морском терминале КТК осуществляется в штатном режиме. Питание основного оборудования станций осуществляется от резервных источников, угроза создания аварийной ситуации на объектах отсутствует. При этом запуск насосного оборудования в текущих условиях технологически невозможен, - говорится в сообщении.
По состоянию на 9:00, в Минэнерго пока не сообщили о полной ликвидации технологического нарушения.