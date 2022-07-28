– В отношении 17 субъектов, допустивших нарушения, введены временные компенсирующие тарифы на общую сумму необоснованного дохода со ставкой рефинансирования Национального банка РК в размере 495 миллиона тенге, - сообщила исполняющий обязанности руководителя ДКРЕМ по ЗКО Гульжаз Қазбекова.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО, рассмотрено 68 отчетов субъектов естественных монополий за 2021 год, 56 из которых по исполнению тарифных смет и ещё 12 по исполнению инвестиционных программ. Субъекты - монополисты обязаны на основе утверждённой тарифной сметы проводить полный комплекс мероприятий, предусмотренных инвестиционными программами и предоставлять отчёты в уполномоченный орган. По результатам анализа исполнения тарифных смет и инвестиционных программ за предыдущий год, установлено неисполнение монополистами статей затрат по тарифным сметам и инвестиционных программ.Таким образом 17 субъектам утверждены временные компенсирующие тарифы, которые вводятся с первого августа этого года. Другими словами, будет произведен перерасчёт тарифов в сторону понижения. А в отношении субъектов-монополистов, допустивших нарушение, возбудят административные дел за неисполнение своих обязанностей.