На заседании обсудили мероприятия, проводимые Молодежным ресурсным центром, реализация мероприятий ОО «Аксай жастары» и «Сункар-Аксай» в сфере молодежной политики в рамках государственного социального заказа, работа районной детско-юношеской спортивной школы в 2021-2022 году, формирование здорового образа жизни среди молодежи района. Как стало известно, в Бурлинском районе насчитывается 10760 молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет, что составляет 19% от населения района и занимает 16 место по республике. Из них в городской местности проживает 8 174 человек, в сельской - 2 586. В Центре обслуживания молодежи с начала года консультации получили 1311 молодых людей, из них 177 были трудоустроены на постоянную работу. В настоящее время по программе «Жасыл Ел» консультации получили около 500 молодых людей, 150 работают в 3 этапа. Заработная плата жасылеловцев составляет 94394 тысячи тенге. Также центром осуществляется поддержка молодежи в реализации новых идей и развитии волонтерской деятельности в регионе. Кроме того, проводятся мероприятия различного уровня для молодежи нашего района. С начала года организовано 355 мероприятий, охвачено 8240 молодых людей. Основными целями деятельности Молодежного ресурсного центра являются повышение потенциала молодежи, нуждающейся в различной социальной поддержке, адресная, индивидуальная, всесторонняя поддержка.