Эмиграция из Казахстана сокращается третий год подряд, сообщают аналитики Ranking.kz. В первом квартале этого года в Казахстан прибыли 4.1 тысяча человек, выбыли из страны - 5.3 тысячи человек. Больше всего покидали Казахстан жители Костанайской и Павлодарской области. Прибывшие в основном едут в Мангистаускую и Алматинскую области, а также в Алматы. Казахстанцы переезжали в:
  • Россию - 4.1 тысяча человек;
  • Германию - 617 человек;
  • Польшу - 125 человек;
  • США - 89 человек;
  • Беларусь - 57 человек.
Откуда приезжали иммигранты:
  • из Узбекистана - более двух тысяч человек;
  • из России - 810 человек;
  • из Туркменистан - 218 человек.
