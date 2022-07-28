«Казгидромет» опубликовал прогноз засухи на август. Засуху прогнозируют в Кармакшинском районе Кызылординской, Каракиянском и Мангистауском районах Мангистауской областей. Дефицит осадков ожидается в Айтекебийском и Мугалжарском районах Актюбинской области, в Нуринском районе Карагандинской, в Амангельдинском и Жангильдинском районах Костанайской областей.
- В северной и западной части Актюбинской области, в Кзылкогинском районе Атырауской, в Сырымском, Казталовском и Акжайкском районах Западно-Казахстанской областей напротив ожидаются оптимальные условия увлажнения. Также оптимально влажно в Панфиловском и Кербулакском районах Алматинской области, - рассказали в РГП.
В прошлом году засуха в августе побила пятилетний рекорд в стране.