Сельчане пожаловались на закрытые переходы через железнодорожные пути в ЗКО
Они опасаются за детей, которые проходят под вагонами поездов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото предоставлено жителями ела Жанибек
В редакцию «МГ» обратились жители села Жанибек Жанибекского района (райцентр в 500 км от Уральска), которые пожаловались на железнодорожные пути, а точнее вагоны, которыми заставили пути в селе и даже пеший переход.
- Российская железная дорога проходит внутри села – всего четыре пути. Чтобы пройти по ним, имеются пешие переходы. Но сейчас они все закрыты – заставлены вагонами. Куда мы только не обращались – реакции никакой. Пока каникулы, но когда начнётся учёба, дети не будут обходить дорогу, они пойдут под вагонами и тогда может случиться несчастье. Да и сейчас не каждый может обойти, не у всех есть личный транспорт, чтобы объехать тупик, - говорят сельчане.
В акимате района, куда мы обратились за комментарием, подтвердили, что в настоящее время переходы закрыты вагонами.
- Сейчас в районе идёт строительство автодороги (Казталовка-Жанибек- граница РФ – прим.автора), и к нам железнодорожными путями ввозятся необходимые строительные материалы. Жители к нам действительно обращались, мы просили их немного потерпеть. Это железнодорожный тупик и вагоны нам ставить больше некуда. Сегодня прибудет составитель и мы откроем переходы, но и в будущем они могут вот так закрываться, потому что вагоны приходят и ночью и вагонов много. Просим население немного потерпеть, - ответил заместитель акима Жанибекского района Жаксылык Абдолов.
Напомним, строительство автодорог Казталовка - Жанибек - граница РФ и Онеге - Бисен - Сайхин протяжённостью 248 километров началось ещё в 2019 году. В марте асфальт был уложен только на 55 километрах. Дороги обойдутся бюджету в 57 млрд тенге.
