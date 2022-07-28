- ТОО Akzhaiyk-Avtopark, признанное победителем, начнёт свою работу с первого августа. В этом году из местного бюджета субсидируются 62 социально значимых маршрута на общую сумму 2,1 млрд тенге, - сказал Айткалиев на брифинге в РСК.

Атырау - Сагыз, 2 000 тенге, автобусы курсируют из Сагыза в Атырау с 6:00-9:00, а из Атырау в Сагыз - с 17:00 до 20:00.

Атырау - Акжайык - 600 тенге. Из Акжайыка автобус курсирует с 6:50 до 8:40, из Атырау - с 18:00 до 19:50.

Атырау - Сарайшык - Жалгансай - 400 тенге. Из Жалгансая автобусы курсируют в период 7:00 - 8:20 и 14:00 - 15:20, из Атырау - в период 12:00 - 13:20 и 19:00 - 20:20.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Глава управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области Самат Айткалиев сообщил, что новые автобусы будут регулярно курсировать на трёх маршрутах: Атырау - Сагыз, Атырау - Акжайык, Атырау - Сарайшык - Жалгансай.Он озвучил стоимость проезда по трём пригородным маршрутам: