Акимат и маслихат региона предложили новые названия, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Соответствующий проект появился на портале «Открытых НПА». Акимат и маслихат предлагают переименовать:
  • сельский округ Энергетический Илийского района - в сельский округ Өтеген батыр;
  • сельский округ Чапаевский и село Чапаево Илийского района - в сельский округ Байкент и село Байкент;
  • сельский округ Междуреченский и село Междуреченск Илийского района - в сельский округ Ақсай и село Ақсай;
  • село Покровка Энергетического сельского округа Илийского района - в село Кенен Әзірбаев;
  • село Комсомол КазЦИКского сельского округа Илийского района - в село Жайнақ;
  • село Кызыл Ту-4 Панфиловского сельского округа Талгарского района - в село Жібек жолы.
Публичное обсуждение продлится до 11 августа. Пояснительной записки к проекту нет, остаётся только догадываться о причине переименования.