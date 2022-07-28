Что такое дифференциация тарифов? Общий тариф на электроэнергию состоит из затрат на его производство на электростанциях, надбавки на поддержку возобновляемых источников электроэнергии, передачу по электрическим сетям и расходы ЭСО. Далее этот тариф делится, то есть дифференцируется для оказания социальной поддержки населению, бытовым потребителям.Исполняющий обязанности председателя агентства по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов говорит, что до 2025 года планируется сократить разницу дифференцированного тарифа.
– Исторически услуги электроснабжения всегда оказывала одна монопольная компания, на сегодня это 36 регулируемых энергоснабжающих организаций (ЭСО - прим. автора). Они всем известны, и каждая из таких компаний обслуживает отдельно взятый регион. В силу этого потребитель сейчас привязан к одному поставщику услуг. Вместе с тем, сейчас законодательно услуга электроснабжения находится в конкурентной среде. Кроме указанных 36 ЭСО в Казахстане работают свыше 90 альтернативных ЭСО, при этом в каждом регионе их не менее пяти. Дифференциация тарифов по группам - это одна из причин, ограничивающих конкуренцию между старыми сбытовыми компаниями и новыми, соответственно ограничивается и право потребителя на выбор ЭСО, возможности его смены, - отметил Рустам Ахметов. и т.д.По его словам. дифференциация тарифов влечёт искусственное удорожание тарифов для юридических лиц и бюджетных организаций, и удешевление для бытовых потребителей. Пилотный проект как раз таки направлен на изменение данной дифференциации и его поэтапного сокращения, и отмены в течении нескольких лет.
– Есть два основных недостатка такой дифференциации тарифов. Первое – не соблюдается главный принцип социальной поддержки, а именно её адресность. Она должна оказываться тем, кто действительно в ней нуждается. При этом текущий механизм этого не учитывает. Если у состоятельной категории затраты на электроэнергию могут занимать 1-3% от дохода, что говорит о том, что он не нуждается в соцподдержке. То в затратах отдельных семей она может занимать существенную долю в силу меньших доходов. Зарубежные исследования показывают, что она может составлять от 10 до 30% от дохода. Второе последствие связано с тем, что состоятельные домохозяйства тратят намного больше электроэнергии. Отапливают дома, крыши, полы. А так как общая сумма не учитывает адресности, то большая часть денежной поддержки уходит именно на содержание такой категории потребителей. Между тем, данные денежные средства по своей цели рассчитаны на малоимущих и социально-уязвимых слоёв граждан, - объяснил Рустам Ахметов.Согласованная с первого октября 2021 года предельная цена ТОО «Батысэнергоресурсы» на электроснабжение составляет 20,98 тенге/кВтч без учёта НДС (23,50 тенге с учетом НДС). В том числе по категориям:
- физические лица – 17,21 тенге/кВтч без НДС (19,28 тенге с НДС); - 18 % ниже,
- юридические лица – 23,42 тенге/кВтч без НДС (26,23 тенге с НДС); + 12 % выше,
- бюджетные организации – 39,04 тенге/кВтч без НДС (43,72 тенге с НДС), + 86 % выше.