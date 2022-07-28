Иллюстративное фото из архива "МГ" В области запускается пилотный проект по сокращению дифференцированных тарифов на услуги электроснабжения и оказанию адресной жилищной помощи от государства на оплату коммунальных услуг для социально уязвимых слоёв населения. Новшество внедряется в трёх регионах - Алматы, Западно-Казахстанской и Костанайской областях.

Что такое дифференциация тарифов? Общий тариф на электроэнергию состоит из затрат на его производство на электростанциях, надбавки на поддержку возобновляемых источников электроэнергии, передачу по электрическим сетям и расходы ЭСО. Далее этот тариф делится, то есть дифференцируется для оказания социальной поддержки населению, бытовым потребителям.

– Исторически услуги электроснабжения всегда оказывала одна монопольная компания, на сегодня это 36 регулируемых энергоснабжающих организаций (ЭСО - прим. автора). Они всем известны, и каждая из таких компаний обслуживает отдельно взятый регион. В силу этого потребитель сейчас привязан к одному поставщику услуг. Вместе с тем, сейчас законодательно услуга электроснабжения находится в конкурентной среде. Кроме указанных 36 ЭСО в Казахстане работают свыше 90 альтернативных ЭСО, при этом в каждом регионе их не менее пяти. Дифференциация тарифов по группам - это одна из причин, ограничивающих конкуренцию между старыми сбытовыми компаниями и новыми, соответственно ограничивается и право потребителя на выбор ЭСО, возможности его смены, - отметил Рустам Ахметов. и т.д.

– Есть два основных недостатка такой дифференциации тарифов. Первое – не соблюдается главный принцип социальной поддержки, а именно её адресность. Она должна оказываться тем, кто действительно в ней нуждается. При этом текущий механизм этого не учитывает. Если у состоятельной категории затраты на электроэнергию могут занимать 1-3% от дохода, что говорит о том, что он не нуждается в соцподдержке. То в затратах отдельных семей она может занимать существенную долю в силу меньших доходов. Зарубежные исследования показывают, что она может составлять от 10 до 30% от дохода. Второе последствие связано с тем, что состоятельные домохозяйства тратят намного больше электроэнергии. Отапливают дома, крыши, полы. А так как общая сумма не учитывает адресности, то большая часть денежной поддержки уходит именно на содержание такой категории потребителей. Между тем, данные денежные средства по своей цели рассчитаны на малоимущих и социально-уязвимых слоёв граждан, - объяснил Рустам Ахметов.

физические лица – 17,21 тенге/кВтч без НДС (19,28 тенге с НДС); - 18 % ниже,

юридические лица – 23,42 тенге/кВтч без НДС (26,23 тенге с НДС); + 12 % выше,

бюджетные организации – 39,04 тенге/кВтч без НДС (43,72 тенге с НДС), + 86 % выше.

Исполняющий обязанности председателя агентства по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов говорит, что до 2025 года планируется сократить разницу дифференцированного тарифа.По его словам. дифференциация тарифов влечёт искусственное удорожание тарифов для юридических лиц и бюджетных организаций, и удешевление для бытовых потребителей. Пилотный проект как раз таки направлен на изменение данной дифференциации и его поэтапного сокращения, и отмены в течении нескольких лет.Согласованная с первого октября 2021 года предельная цена ТОО «Батысэнергоресурсы» на электроснабжение составляет 20,98 тенге/кВтч без учёта НДС (23,50 тенге с учетом НДС). В том числе по категориям:К слову, отмена дифференцированных тарифов не будет одномоментной. На первом этапе, то есть с этого года проект вводится в трёх регионах страны.На втором этапе пилотные проекты завершатся и начнётся сокращение дифтарифов с 2023 года. При этом повышение тарифов для бытовых потребителей не затронет действующих и новых получателей жилищной помощи. Кроме того, до пересмотра тарифов бизнесменов попросят снизить цены на свои товары, при явном злоупотреблении таким правом будут применены меры антимонопольного региона. Пилотный проект будет внедрятся ориентировочно с 1 сентября этого года.