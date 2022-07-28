Запрет предлагают ввести для исключения ажиотажа и энергетической безопасности, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Непродуктивных посредников в цепочке поставок угля намерены исключить в Казахстане Изображение с сайта Pixabay Министерство индустрии и инфраструктурного развития опубликовало соответствующий проект приказа на портале «Открытых НПА». Предлагается на шесть месяцев ввести запрет на вывоз угля с территории Казахстана автомобильным транспортом. В пояснительной записке говорится, что ориентировочно объём потребления угля составляет порядка 9.6 млн тонн, семь из которых необходимо для населения.
- Из-за резкого похолодания в сентябре 2021 года в центральных и северных регионах страны резко возрос спрос на уголь. Недобросовестные перекупщики приобретали по 13 тысяч тенге и перепродавали до 30 тысяч тенге за тонну. Поступали обращения от населения, что уголь, предназначенный на внутренний рынок, вывозится на экспорт. Анализ показывает, что экспорт угля в соседние страны увеличился, - пояснили в МИИР.
Для исключения ажиотажа и энергетической безопасности ведомство считает целесообразным ввести запрет на вывоз с первого августа. Документ открыт для публичного обсуждения до 10 августа. Ранее Казахстан ввёл запрет на экспорт нефтепродуктов.