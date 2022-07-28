К подаче сырья на установки намерены приступить к вечеру 28 июля, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В отношении Атырауского нефтеперерабатывающего завода завели уголовное дело Фото: anpz.kz Вечером 27 июля из-за шторма в Атырауской области отключились две воздушные линии электропередачи. Они питали нефтеперекачивающую станцию «Курмангазы», находящуюся на балансе КТК. Авария затронула и АНПЗ - произошла практически полная остановка завода. В пресс-службе Атырауского НПЗ сообщили, что после отключения начались ремонтные и пуско-наладочные работы. Электроснабжение восстановили, однако работы по ликвидации технологического нарушения продолжаются. К подаче сырья на установки планируется приступить к вечеру 28 июля.