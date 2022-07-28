С чего все начиналось?

Вину свою не признаю

– Они считают достаточным, что нашли у меня дома деньги. Не хотели даже проверить, что это за деньги были и каким образом они ко мне попали. Сразу через СМИ выставили про моё задержание, создали общественный резонанс, якобы я от предпринимателя требовал 170 миллионов тенге. Ни следователь, ни прокуратура не желали разобраться - было ли такое, чтоб я требовал денег и передавал ли мне их Нургалиев. Я неоднократно обращался к прокурору области и к руководителю антикоррупционной службы с подробными пояснениями, просил проверить все мои доводы о том, что я никогда не требовал взятку, требовал только завершить объекты, но мне приходила отписка, что дело расследуется. Ознакомившись с делом увидел, что ничего не было проверено. Я никакой взятки не получал ни от Нургалиева, ни от Нагметова. Прошу вас внимательно ознакомиться с записью моего единственного разговора с Нургалиевым, который был тайно записан, - заверил Арман Уксукбаев.

– Мы вместе с Александром и Исламом Нагметовыми поехали, поздравили, посидели пару часов и разъехались. Это была единственная непроизводственная встреча с Нургалиевым. Тот факт, что я повлиял на результаты тендера, не соответствует официальному документу. По результатам конкурса было судебное разбирательство, итоги госзакупок были аннулированы, но привести всё в первоначальное положение мы уже не могли, так как работы шли полным ходом. Меня обвиняют, что я подписывал беспрепятственно акты выполненных работ, и за это была получена взятка. Но если тщательно посмотреть финансовые документы, то станет ясно, что ни одна копейка не была перечислена ТОО «Байлы» без фактического выполнения работ. Я контролировал и стройку и финансы, - сказал Арман Уксукбаев.

Вернул в бюджет 1,2 млрд тенге

– Хотя следствие и прокурор в обвинительном акте утверждают, что я якобы уже до этого получил взятку в размере 130 миллионов тенге. Логично было бы, если бы я получал взятку за беспрепятственное подписание актов выполненных работ, наверное, мне подписать все эти акты авансом. И оставить деньги Нургалиеву. Но эти деньги я вернул в бюджет, порядка 1.2 миллиарда тенге. Только по этим двум объектам 800 миллионов тенге, - сказал Арман Уксукбаев.

– Он попросил нас, чтобы мы предоставили письмо, что это действительно был аванс и счета его компании разблокировали. Однако в апреле я приехал на объекты и увидел, что там работают всего 13 человек, сразу же вызвал Нуралиева из Актобе и попросил разобраться. При этом в апреле мы оплатили задолженность за три месяца, однако рабочих на объекте так и не было. Я стал требовать объяснений у Нургалиева. Он признался, что перечисленные деньги ушли на выплату кредитов банкам, просил сделать перерегистрацию банковских реквизитов, сказал, что это только временные трудности. Однако ситуация оставалась прежней, - вспоминает Арман Уксукбаев.

бригаду строителей Фото из архива "МГ" В специализированном уголовном суде продолжилось слушание по делу в отношении руководителя отдела строительства Уральска Армана Уксукбаева , который обвиняется в получении от директора ТОО взятки в особо крупном размере - 134 миллиона тенге из ранее оговоренных 170 миллионов тенге. Вместе с чиновником на скамье подсудимых находится 56-летний Александр Нагметов, водитель ТОО «Сырласу». Согласно обвинительному акту , в 2020 году отдел строительства и ТОО «Байлы» заключили договор о строительстве двух девятиэтажных домов в посёлке Зачаганск на общую сумму 2,2 миллиарда тенге. При этом ТОО «Байлы» являлось формальным генеральным подрядчиком, так как основным исполнителем строительства было ТОО «Шалкар пром холдинг». Для исполнения договоров ТОО «Байлы» заключило субподрядные договоры с ТОО «Шалкар пром холдинг» в лице директора Нургалиева на строительство многоэтажных домов на общую сумму 841 миллион тенге. По версии обвинения, за получение вышеуказанного объёма строительно-монтажных работ, беспрепятственное подписание актов выполненных работ и дальнейшее покровительство Арман Уксукбаев потребовал у Нургалиева взятку в особо крупном размере, а именно 170 миллионов тенге. Ранее суд допросил супругу Нургалиева Мейрамгуль Суюншалиеву , которая рассказала, что на ее мужа оказывалось давление, руководителя управления госдоходов ЗКО Бибигуль Ниеткалиеву, которая пояснила, как проводился тендер на определение подрядчика и директора ТОО «Байлы» Талгата Исабекова , который заявил, что счетами их генподрядчика руководитель субподрядчик в лице Алибека Нургалиева, а все бухгалтерские дела вела его супруга. Позже выяснилось, что Нургалиев привлек к строительству свою « » в лице супруги, тещи и сестры жены и регулярно перечислял на их счета немалые средства.26 июля суд приступил к допросу самого Армана Уксукбаева, который сразу же обозначил, что взятку он не получал, с гражданским иском в 130 миллионов тенге не согласен и надеется на объективное и справедливое решение суда. Он заявил, что не стал во время следствия давать показания, так как не доверял борцам с коррупцией, а дело рассматривалось не достаточно тщательно.Глава отдела строительства отметил, что с Нургалиевым его связывали исключительно деловые отношения, а познакомились они только после проведения госзакупок на строительство домов в 2020 году. Тогда компания Нургалиева уже была признано победителем. Во второй раз они встретились после заключения договоров в середине сентября и всё общение между ними касалось только рабочих моментов. По словам Уксукбаева, Нургалиев на первой встрече заверил его, что закончит строительство в августе 2021 года. Единственная их неформальная встреча произошла в конце августа 2021 года. Тогда у подрядчика родился сын и он пригласил Армана Уксукбаева посидеть за одним столом.Он также отметил, что авансовый платеж по каждому объекту составил порядка 225-230 миллионов тенге. В октябре были проведены авансовые платежи. Из-за отставания в графике работ и не освоении выделенных средств выделено по каждому объекту 850 миллионов тенге на 2020 год. Тогда Арман Уксукбаев провёл совещание с руководителями ТОО «Байлы», ТОО «Наурыз», представителями авторского и технического надзоров, и принято решение о снятии средств. По 400 миллионов по каждому объекту были возвращены в бюджет, повторно их выделили только после очередной сессии маслихата в марте 2021 года.Строительство домов, по его словам, в начале шло активно - в течение двух месяцев первый дом построили до третьего этажа, а во втором завершали первый этаж. А он каждый четверг выезжал на место и контролировал процесс. В марте 2021 года глава отдела строительства узнает, что налоговая служба Актобе закрыла банковские счета Нургалиева по причине того, что аванс в 500 млн тенге бухгалтер указал как акты выполненных работ и у ТОО «Байлы» были арестованы счета.

Далее он узнал от субподрядчиков, что Нургалиев не только не оплатил рабочим, но и субподрядчикам и влез в большие долги. Тогда Уксукбаев, по его словам, понял, что Нургалиев обманывает его, прячется от кредиторов и в Уральск не приезжает. Он потребовал от Нургалиева и Ислама Нагметова, чтобы те взялись за дело, либо добровольно отказывались от объекта, за что они будут включены в реестр недобросовестных подрядчиков.

– В начале сентября я узнал, что в ТОО «Байлы» новые учредители. Они вместе с Исламом разбираются в финансовых движениях в ТОО и что там есть финансовые нарушения где-то на 150-200 миллионов тенге, и что эти деньги Нургалиев перечислил на счета своих близких родственников и у него есть финансовые нарушения не только в Уральске, но и в Костанае. Где-то 20 сентября ко мне на встречу приехала женщина, представилась родственницей Алибека Нургалиева. Она сказала, что является фактическим собственником ТОО «ШалкарПромХолдинг», и что это они строят эти дома на свои деньги. Для меня это было неожиданностью, я сказал, что объекты строятся на бюджетные деньги. Она также сказала, что поставляла материал на 200 миллионов тенге, ТОО «Байлы» с ней не расплатилось и что она заберёт этот материал. Я ответил, что эти деньги являются собственностью отдела строительства и находятся на ответхранении у ТОО «Байлы». И если есть претензии, то пусть подают в суд. Позже я сказал Исламу, чтобы прекращали меня вмешивать куда-либо, - рассказал Арман Уксукбаев.

Нашли всего четыре миллиона

Стоит отметить, что Алибек Нургалиев не указал прямо, что взятку с него требовал именно Арман Уксукбаев. По его словам, от имени чиновника действовал Александр Нагметов. Да и самих денег у Уксукбаева найдено не было. В его квартире во время обыска нашли всего четыре миллиона тенге. Их происхождение Арман Уксукбаев объяснил тем, что это была оплата за аренду трактора, который принадлежит его супруге.

Трактор он купил в 2019 году, затем решил продать его, однако особых предложений не поступало. Тогда Уксукбаев решил сдать его в аренду ТОО «Байлы», плата за аренду составляла четыре тысячи тенге в час. Однако несмотря на то, что был официальный договор, ежемесячную оплату он не получал. В конце сентября Нургалиев обещал Нагметову выплатить Уксукбаеву четыре миллиона тенге за аренду трактора с последующим выкупом, оставшуюся сумму передаст позже. Именно эти деньги, по его словам, и были найдены во время обыска.

Оказалось, что с Александром Нагметовым Уксукбаев был знаком с 2011 года. Тогда Нагметов работал в городском акимате водителем.

– Мы не общались семьями. Просто наши дети ходили в один детский сад и время от времени мы встречались. Далее он работал в КПО б.в., периодически созванивались. Именно он познакомил меня со своим братом Исламом, - отметил Арман Уксукбаев.

«Денег не получал и никому не передавал»

Сам Александр Нагметов также вину не признал. По его словам, в 2020 году его брат Ислам познакомил его с Алибеком Нургалиевым.

– С Алибеком мы часто встречались, он был у меня дома на садака, когда умер отец. Моя супруга его знает, сидели за одним столом. Когда началось строительство домов, я помогал своему брату, так как я работал вахтовым методом и свободного времени у меня было много. Также помогал ему деньгами, занимал до 10 миллионов тенге, из-за этой стройки он заложил квартиру, машину, чуть до развода у него не дошло, потому что он весь в долгах и кредитах был. Тогда я услышал разговор брата с Талгатом (директор ТОО «Байлы» - прим. автора) о том, что стройка встала и для возобновления работ им нужно 130 миллионов тенге. Я сказал об этом Нургалиеву и спросил, почему он не платит. С Нургалиевым тоже был в хороших отношениях, всегда встречал его с Актобе, возил куда надо, забирал из увеселительных заведений. Я никогда ему не угрожал, как он утверждает. Никаких денег от Нургалиева не получал и никому не передавал, - объяснил Нагметов-старший.

К слову, Алибек Нургалиев заявил гражданский иск в размере 130 миллионов тенге и чтобы подсудимые оплатили его в солидарном порядке (взыскание всей суммы задолженности со всех должников либо с любого должника - прим. автора). Кроме этого, изначально он попросил суд взыскать с подсудимых компенсацию за моральный ущерб в размере пяти миллионов тенге с каждого. Своё требование он аргументировал тем, что лишился жилья, его счета заблокированы и вообще после всей этой истории у него начались серьёзные проблемы со здоровьем, часто скачет давление и был отёк Квинке. Однако позже Алибек Нургалиев отказался от моральной компенсации, оставив лишь требование возместить 130 миллионов тенге.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.