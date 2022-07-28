- В 4-микрорайоне выполняют средний ремонт дорог. Объект переходящий, начались работы в прошлом году. В этом году обещают закончить объект до сентября. Протяжённость составляет около четырёх километров, в том числе будут сделаны парковки и освещение, установят скамейки. Стоимость составила 639 миллионов тенге. Подрядная организация ТОО «Жолсерик», - отметил Бекболат Губаев. - Подрядное ТОО «Монтаж строй сервис групп» выполняет средний ремонт по улице Линейная (22 млн, около 300 метров) и Жанаталап (стоимость 64 млн, протяжённость 900 метров). Работы начались и закончатся в этом году, объекты небольшие.

- Идёт средний ремонт 400 метров дороги на улице Бурлинская. Стоимость проекта - 58 миллионов тенге. Начались работы в июле, закончатся в октябре этого года. Но по этому проекту заявлена корректировка, потому что проект был создан в 2019 году, произошло удорожание стройматериалов. Подрядчик - ТОО «Жайык-сити», - пояснил Губаев.

Фото Медета МЕДРЕСОВА Заместитель акима Аксая Бекболат Губаев рассказал, где в городе проходят работы по строительству и ремонту дорог.Также выполняется капитальный ремонт дороги на улице Трудовая. Работы идут второй год, так как объект переходящий и уже выполнены на 90% (асфальт проложили, выполняют обустройство тротуара, разметки и освещение). Подрядная организация по этому объекту ТОО «Жайык-сити». Протяжённость составила 1.6 километров, стоимость - более 100 миллионов тенге.К слову, ремонты указанных улиц производится за счёт городского бюджета.