В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +30..+32 градусов, ночью похолодает до +17..+19. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +32..+34 градусов, ночью +20..+22 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +26..+28 градусов. Ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.

В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +28..+30 градусов, ночью опустятся до +20..+22 градусов. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.

Активный Южный циклон по-прежнему будут оказывать своё влияние практически на всю территорию Казахстана – в связи с этим ожидаются дожди.