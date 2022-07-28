С каждого по пять литров: Урал наполнили водой местные жители
Акцию под названием "Живи Урал" провели сегодня, 28 июля, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Эко-активисты Уральска призвали жителей провести небольшой перфоманс. Акция «Живи Урал» прошла на набережной реки за площадью Победы. Каждый участник должен был принести с собой пятилитровый бутыль с чистой водой, спуститься к реке и вылить в неё жидкость. Таким образом собравшиеся призвали местных жителей и властей внести свой вклад в сохранение обмелевшей реки.
Эко-активист Злата Удовиченко пояснила, что существует межгосударственная комиссия, которая должна охранять Урал, но она, к сожалению, работает плохо.
- Это посыл чиновникам, что мы, простые люди, следим за ситуацией и нам не наплевать. Мы будем добиваться, чтобы комиссия начала работать. Кроме того, это посыл людям, что каждый из нас может внести свой вклад в спасение реки. Можно экономить воду и выключать кран с водой во время чистки зубов, внедрять системы «серой» воды, перестать загрязнять берега рек. Каждый может сделать что-то, чтобы река продолжала жить и восстановилась, - отметила Злата Удовиченко.
Председатель эколого-географического общества ЗКО Дархан Сариев призвал создать специальную комиссию и договориться с Россией, чтобы улучшить состояние реки.
К слову, участие приняли около двух десятков человек.
Напомним, недавно в Уральске провели круглый стол ко Дню защиты реки Урал, где участники вновь обсудили проблемы обмеления реки и спасения экосистемы. Тогда академик РАН, вице-президент Русского географического общества Александр Чибилев отметил, что в последнее время совместные работы Казахстана и России по спасению Урала сократились. Он отметил, что такие должны решать не в столицах, а на месте.