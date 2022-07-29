Операция годовалого малыша из Уральска может сорваться из-за нехватки денег
Мальчик с каждым днём всё больше и больше теряет слух, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Рахиму Мендибай всего год и четыре месяца, малыш родился без левого ушка. Врачи поставили ему диагноз атрезия и микротия слухового прохода с левой стороны, кондуктивная тугоухость третьей степени. Мама малыша Нургул Кенжегалиева говорит, что с левой стороны у мальчика отсутствует слуховой проход, а также частично отсутствует ушная раковина. Других отклонений в развитии нет.
Малыш нуждается в операции, которая состоит из двух этапов. Её проводят лишь в Нур-Султане в специальной клинике, куда несколько раз в год приезжает специалист из Индии международного класса Ашаш Бхумкар.
– Такие операции по квоте не проводятся. Ашеш Бхумкар уже провёл несколько успешных операций в Казахстане. Сейчас эти дети слышат и ничем не отличаются от своих сверстников. Мы мечтаем попасть к нему на приём. Вся наша надежда возлагается на этого доктора, ведь чем старше будет сынок, тем сложнее будет делать операцию, - говорит женщина.
Стоимость операции составляет 21 миллион тенге, из которых семье удалось собрать почти девять миллионов тенге. Не хватает ещё 12 миллионов. Самостоятельно собрать эту сумму среднестатистическая казахстанская семье не может. Нургуль говорит, что сидеть сложа руки тоже не может, ведь на кону - шанс на счастливое детство её сына и благополучное будущее.
- Я обращаюсь ко всем неравнодушным казахстанцам, помогите нам собрать эту сумму. На нашей странице в Instagram мы выкладываем отчёт по каждому дню, после обещаем отчитаться по каждому тенге. Только дайте шанс моему ребёнку, сделайте благое дело и оно к вам вернется. Протяните руку помощи нам, - заключила Нургул Кенжегалиева.
Желающие помочь могут перечислить деньги на карту Kaspi gold - 4400 4301 4720 7960. Счёт привязан к номеру 8 (747) 183-30-87. Счёт в Halyk Bank: 4405 6397 1012 5236. Счёт привязан к номеру: 8 (775) 316-81-46.
