Алматинка брала малолетнюю дочь на совершение краж
Она прибрала к рукам детские коляски и велосипеды, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили о задержании 25-летней воровки. Жительница Жамбылской области на преступления ходила с малолетней дочкой. Камер, к слову, они не стеснялись.
- Сейчас доказана причастность гражданки к восьми кражам чужого имущества. Возможно, список эпизодов на этом не закончился. Работа в этом направлении продолжается, - сообщили в ведомстве.
В отношении женщины идёт досудебное расследование.
