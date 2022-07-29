- Школьные автобусы будут внедрены, в первую очередь там, где это остро необходимо. В пилотном проекте мы планируем ввести в четырёх районах: Бостандыкском в горной местности, Наурызбайском, Алатауском и Медеуском. Сейчас определяем школы. Как только будут определены, конкретно по каждой школе составим маршруты. Есть автобусы на 20, 30, 50 мест. Это всё зависит от того, какая потребность появится в школе. Проект будет внедряться поэтапно, - сказала Жылкыбаева на брифинге в РСК Алматы.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Аким Алматы ранее говорил о том, что школы планируют обеспечить автобусами. Руководитель управления образования Ляззат Жылкыбаева сообщила, что опрос среди родителей учащихся показал, что в школьном автобусе нуждаются около 38 тысяч детей.Когда заработают школьные автобусы, пока неясно - должны пройти процедуры госзакупки и определение поставщика.