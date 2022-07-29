– Место происшествия является оборудованным для купания. На пляже есть наблюдательная вышка, однако она установлена так, что не обеспечивает полный обзор места купания. Имеется детский пляж (лягушатник). Всего в день происшествия на смене находились семь спасателей. Рейд на базе отдыха проводится регулярно, в последний раз сотрудники ОЧС проводили его 24 июля, - сообщили в ДЧС ЗКО.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла вечером 28 июля на пляже базы отдыха Saya в районе Желаевского карьера. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, пятилетний ребёнок пришёл на пляж вместе с родителями и родственниками. Мальчик плавал на надувном круге, а взрослые в этот момент находились в летнем кафе, которое находится в 50 метрах от берега. Спустя какое-то время они обратили внимание, что ребёнок исчез. После 40 минут поисков в 19:40 один из спасателей пляжа нашёл тело мальчика.Стоит отметить, что с начала года в водоёмах области утонули 12 человек, пятеро из которых дети.