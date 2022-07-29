Инцидент произошёл 28 июля в Жетысуском районе, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Видео с автомобильного регистратора опубликовал журналист Михаил Козачков в Telegram.
- На дорогу выбежала девушка, попросившая о помощи. Следом за девушкой выбежал молодой мужчина, но водитель уже посадил её в машину и увёз. Девушка утверждает, что её обманом вывезли в этот район двое парней, пытались изнасиловать, но она сумела вырваться, - говорится в описании.
В пресс-службе департамента полиции сообщили, что расследуют факт покушения на изнасилование девушки 2000 года рождения. Потерпевшая подозревает одного из своих знакомых, с которыми незадолго до случившегося распивала спиртные напитки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!