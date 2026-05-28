Инцидент произошел вечером 28 мая в одном из дворов 12-го микрорайона. Мальчика доставили в больницу.

Очередное ЧП на детской спортивной площадке произошло около 19:00. На 11-летнего ребенка, игравшего во дворе, рухнули футбольные ворота. На место незамедлительно вызвали скорую помощь.

В управлении здравоохранения Актюбинской области сообщили, что пострадавшего пятиклассника доставили в приемный покой многопрофильной областной детской больницы.

-Общее состояние ребенка оценивается как удовлетворительное. После оказания всей необходимой медицинской помощи мальчика отпустили домой на амбулаторное лечение, — прокомментировали в облздраве.

В региональном департаменте полиции сообщили, что по данному факту уже начато расследование. Дело зарегистрировали по статье 306 УК РК "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Сейчас правоохранители совместно с отделом ЖКХ Актобе выясняют, кто занимался строительством площадки и на чьем балансе находилось обслуживание данного футбольного поля.

Айман Карим