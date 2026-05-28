Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели совместный брифинг по итогам переговоров в Астане.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Российской Федерации Владимир Путин выступили на совместном брифинге для представителей СМИ. Глава государства подчеркнул, что рассматривает этот визит как ключевой этап в укреплении стратегических и союзнических отношений между странами, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе своего выступления Касым-Жомарт Токаев привел конкретные экономические показатели, свидетельствующие о глубокой интеграции двух государств. Так, взаимный товарооборот прогнозируется на отметке в 30 миллиардов долларов, а Россия заняла первое место по объему вливаний в казахстанскую экономику - прямые инвестиции превысили 29 миллиардов долларов (казахстанские вложения в РФ составили 9 миллиардов долларов). На рынке республики успешно ведут деятельность более 20 тысяч компаний с российским участием.

Президент РК дал высокую оценку устойчивости российской экономики, которая, несмотря на санкционное давление, заняла четвертое место в мире по паритету покупательной способности и первое - в Европе.

- Обладая несметными природными ресурсами, инженерной и научной элитой, квалифицированным рабочим персоналом, Россия никогда не утратит своих лидирующих позиций в глобальной экономике и, следовательно, будет играть заметную роль на мировой геополитической арене, - заявил Токаев.

Он также выразил уверенность, что намеченный на 20 августа Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России придаст дополнительный импульс инвестиционному взаимодействию.

Особое внимание Касым-Жомарт Токаев уделил подписанию декларации "О семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России", назвав этот стратегический документ тщательно продуманным и рациональным. Глава государства отдельно отметил личную роль Владимира Путина в достижении текущего беспрецедентного уровня партнерства.

Президент Казахстана акцентировал внимание на том, что стабильные и предсказуемые межгосударственные связи приобретают особую ценность в период глобальной политической турбулентности.