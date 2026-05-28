Курьезный, но в то же время пугающий случай произошел в области Абай.

Местный житель совершенно случайно узнал, что официально числится на учете в психиатрическом диспансере, когда попытался дистанционно заменить водительское удостоверение через портал госуслуг, сообщила пресс-служба Верховного суда.

Чтобы вернуть себе "честное имя" и законные права, мужчине пришлось пройти через судебные разбирательства с медиками.

Обнаружив в базе данных Минздрава свой статус, мужчина обратился с иском в суд. Он потребовал признать незаконной его постановку на психиатрический учет и обязать ответчиков - местную больницу и Управление здравоохранения области Абай - полностью удалить эти сведения из Национального регистра психических больных.

Самое абсурдное в этой ситуации то, что медицинская комиссия самого учреждения позже признала: данные были внесены ошибочно. Мужчину поставили на учет без надлежащего медицинского освидетельствования и с грубейшими нарушениями порядка диспансерного наблюдения.

Однако, когда больница попыталась исправить собственный "ляп" и обратилась в уполномоченный орган с просьбой удалить ложную информацию из системы, чиновники просто оставили это обращение без рассмотрения.

В ходе судебных заседаний вскрылись еще более резонансные подробности ведения медицинской документации:

Представитель больницы заявил, что амбулаторная карта истца... была уничтожена "в связи с истечением срока хранения". При этом официальный акт об уничтожении документов суду предоставить так и не смогли.

Представитель управления здравоохранения настаивал на своем: чтобы удалить сведения из регистра, здоровому человеку, пострадавшему от чужой ошибки, все равно необходимо заново проходить врачебно-консультационную комиссию (ВКК).

Специализированный межрайонный административный суд области Абай тщательно исследовал материалы дела и встал на сторону истца. Суд подчеркнул, что государственные органы и медицинское учреждение не смогли предоставить ни одного доказательства, оправдывающего нахождение мужчины в "черном списке".

Судом было отмечено полное отсутствие:

обращений истца за какой-либо психиатрической помощью;

фактов проведения надлежащего медицинского осмотра;

каких-либо клинических наблюдений за пациентом;

согласия самого гражданина или его законных представителей на оказание такой медицинской помощи.

Суд полностью удовлетворил иск гражданина. Постановку на учет признали незаконной. Теперь на больницу и Управление здравоохранения области Абай официально возложена обязанность полностью удалить все компрометирующие сведения об истце из Национального регистра психических больных.