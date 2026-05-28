Под запрет попадают любые предметы гардероба, мешающие идентифицировать личность, однако есть исключения. Разбираемся в деталях и размерах штрафов.

Министерство внутренних дел продолжает контроль за соблюдением запрета на ношение в общественных местах одежды, которая мешает распознаванию лица, сообщает Polisia.kz. Данное требование закреплено в пункте 3 статьи 75 Закона "О профилактике правонарушений". На сегодняшний день к административной ответственности за нарушение этой нормы привлечено 1179 граждан.

Что считается нарушением и какие есть исключения

Под действие закона попадают любые предметы гардероба, закрывающие лицо до такой степени, что человека невозможно визуально идентифицировать. При этом в законодательстве четко прописан перечень исключений.

Запрет не действует, если лицо скрыто из-за погодных условий или по медицинским показаниям. Также наказывать не будут граждан, выполняющих служебные обязанности, и участников официальных спортивных или культурных мероприятий.

Размеры штрафов за нарушение закона

Административная ответственность за несоблюдение данного правила регламентируется статьей 434-3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП):

За первое зафиксированное нарушение предусмотрено официальное предупреждение.

Повторное нарушение, совершенное в течение года, влечет за собой денежный штраф в размере 10 МРП.