В Национальном банке Казахстана подробно рассказали, как самостоятельно определить подлинность недавно вошедших в обращение обновленных банкнот номиналом 500 тенге.

Регулятор выделил ключевые защитные признаки, которые позволяют легко отличить оригинал от фальшивки без использования специального оборудования.

Один из главных визуальных элементов - использование специального метода печати, создающего ощутимый рельеф (золотое интаглио). Государственный герб Республики Казахстан нанесен на поверхность плотным высокорельефным слоем золотистой металлической краски.

Кроме того, на лицевой стороне купюры по самым краям расположены выпуклые элементы. Они нанесены специальной краской и отчетливо прощупываются пальцами - это тактильные метки, разработанные для людей с ослабленным зрением.

Еще одной важной степенью защиты является ныряющая монохромная защитная нить. На поверхности банкноты она выглядит как пунктирная линия, однако если посмотреть на купюру против источника света, нить становится сплошной. Если слегка наклонить банкноту из стороны в сторону, активируется динамический эффект - на нити появляется пульсация голубого цвета.

Также при просмотре купюры на просвет активируется локальный водяной знак - электротип. В проходящем свете на бумаге четко проявляются цифры, обозначающие номинал банкноты.

В Нацбанке напоминают, что для гарантированной проверки подлинности денег достаточно использовать простое правило "Почувствуй, посмотри и наклони". Если хотя бы один из указанных защитных элементов вызывает сомнения или отсутствует, банкноту принимать не стоит.