В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы рассказали о наличии в городе вакцин против коронавируса. Так, имеется 42 600 доз Pfizer. Они предназначены для первичной и повторной вакцинации ранее привитых лиц. В нескольких поликлиниках есть остатки Vero cell. Всего по городу — не более 600 доз. Её прививают ранее не вакцинированных, а также проводят ревакцинацию. Желающие поставить прививку против коронавируса могут обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Накануне ВОЗ сообщила о резком росте заболеваемости COVID-19 в мире. Казахстанские врачи отмечают увеличившееся число обращений с симптомами вирусной инфекции. При этом они имеют некоторые особенности. Например, пациенты говорят о головной боли, сильной слабости, проблемами с органами пищеварения. У некоторых чешутся глаза и нос.