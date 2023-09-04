По данным «Казгидромета», пятого сентября на юго-западе, северо-западе, севере и востоке ЗКО сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +25..+27 градусов, ночью похолодает до +9..+11 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +28..+30 градусов, ночью +14..+16 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +23..+25 градусов. Ночью похолодает до +8..+10 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +28..+30 градусов, ночью опустятся до +19..+21 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +22..+24 градусов, ночью похолодает до +10..+12 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.