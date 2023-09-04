Как повлияли ядерные взрывы в 80-х на Карачаганаке в ЗКО

Несколько недель назад в мессенджерах распространилось сообщение об обнаружении месторождения урана в Чингирлауском и Бурлинском районах. Информация не подтвердилась. Однако мы узнали, что в Аксае есть филиал института ядерной физики и решили выяснить, чем занимаются его специалисты.

В 1983 и 1984 годах для создания подземных резервуаров на территории Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения в толще солевых отложений провели шесть подземных ядерных взрывов. Они проходили на глубине около 1 000 метров, объект получил название «Лира».

В 1998 году правительство поручило министерству науки изучить радиационную обстановку на территории объекта и в окрестностях, включая само месторождение и прилегающие населённые пункты. Тогда в Аксае создали филиал Института ядерной физики, который работает и по сей день. Он занимается техническим обслуживанием и проведением радиационного мониторинга.

Полевые измерения. Фото предоставил филиал института.

По словам директора филиала Владимира Новозенко, только четыре резервуара использовались до 1995 года. В них хранили конденсат в процессе разработки месторождения.

— Объект «Лира» на протяжении всего существования находился под постоянным контролем. С момента первого взрыва и до 1998 года контроль радиационной обстановки проводили организации всесоюзного и республиканского масштаба. Однако эти исследования имели в основном производственный характер. В силу своей ограниченности они не позволяли создать полное представление об уровне и характере радиационной обстановки региона. Поэтому их результаты не были известны широкой общественности. Отсутствие информации и породило мифы об обширных радиоактивных загрязнениях, — рассказал Владимир Новозенко.

Измерение уровня гамма-излучения. Фото предоставил филиал института.

Директор филиала говорит, что институт разработал комплексную систему мониторинга окружающей среды. Она даёт возможность получить системную информацию и прогнозировать экологическое состояние объектов. К слову, результаты исследований показали, что уровень радиоактивного загрязнения почв на территории не превышает фоновых значений.

— Подземная вода, вода поверхностных водоёмов и вода в колодцах населённых пунктов, прилегающих к контуру месторождения, не содержит техногенных радионуклидов. Информация о радиационной обстановке ежеквартально предоставляется в ведомственные и надзорные организации. Также специалисты работают над решением вопроса консервации подземных объектов, — отметил директор аксайского филиала.

Сейчас в филиале института работает 25 человек.

Лабораторные измерения. Фото предоставил филиал института.

Адсорберы для измерений уровня эманаций радона. Фото предоставил филиал института.