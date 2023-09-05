Вечером четвёртого сентября в одной из квартир дома на улице Гришина обнаружили тела 64-летнего мужчины и 70-летней женщины с признаками насильственной смерти. Погибшие пенсионеры состояли в законном браке.
— Начато досудебное расследование по факту убийства двух лиц. Подозреваемое лицо установлено и задержано. Назначены необходимые экспертизы, — сообщили в Polisia.kz.
Иную информацию правоохранители не раскрывают.