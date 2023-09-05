Информация о стрельбе появилась в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова. Он опубликовал сообщение очевидца о ночном инциденте в ресторане на пересечении Аль-Фараби и Назарбаева. Свидетели видели четверых людей в масках, открывших огонь в помещении. По словам одного очевидца, пострадали двое. Другой заявил об одном раненном. В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что на место преступления выехала следственно-оперативная группа во главе с начальником ведомства Арыстангани Заппаровым. Перестрелку расследует управление Бостандыкского района. Один из подозреваемых задержан, полиция занимается розыском остальных.