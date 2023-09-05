— В университете я так же училась на отлично, специализируясь в инженерии. Сферу выбрала сама, стремясь заполнить профессиональный вакуум в нефтяной индустрии Казахстана. Репетиторы или частные школы мне не потребовались. Когда я решила стать инженером в нефтянке, мой отец сначала был скептически настроен. Он говорил, что даже люди с «блатом» и возможностью дать взятки не могут устроить своих детей на хорошую работу в этой отрасли. Но я была уверена, что если хорошо учиться, то я смогу завоевать уважение иностранных компаний, которые ценят знания и умения, — рассказала Айгуль Микса.

— На пятом курсе я работала оператором в колл-центре и администратором. Эта помогло мне оплатить курсы английского языка и ремонт моего сломавшегося компьютера. После завершения учёбы моя первая работа по специальности была в компании КПО б.в на позиции инженера по оптимизации добычи. Мой будущий начальник, немец, задал мне вопрос: «Что ты, будучи инженером-механиком, будешь делать в моём департаменте резервуарной инженерии?» Я сказала, что быстро учусь и не боюсь тяжёлой работы. Я до сих пор помню, как нервничала во время этого интервью. Общение на моём тогда ещё слабом английском с иностранцем добавило немного стресса. Но, видимо, моя уверенность и желание работать и учиться сделали своё дело, и меня приняли на работу, — поделилась Айгуль.

Фото предоставила Айгуль Микса

— Я смогла полностью реализовать свой потенциал в новой стране, работая в интересной и перспективной сфере. Название Samal Energy пришло в голову почти сразу. Самал — это казахское слово, «холодный бриз». И это название отлично подходит для нашей компании. Мне всегда нравилась идея иметь свой бизнес. И находясь в США, я понимала, что это лишь вопрос времени. Идея нашего бизнеса заключается в создании охладителей для серверов, которые позволяют сэкономить до 80% энергии, — говорит Айгуль Микса.

Казахстанка Айгуль Микса основала компанию Samal Energy, которая внедряет инновационные технологии в производство энергоэффективных кондиционеров. Реализоваться девушка смогла в США. Её программа стала победителем в стартап-конкурсе, организованном национальной администрацией по ядерной безопасности (NNSA) и офисом технологических переходов департамента энергетики США (DOE OTT) в партнерстве с FedTech. Родилась Айгуль в Кызылорде, её родители — учителя математики и физики. Но позже папа ушёл на службу в милицию (сейчас — полиция). Одна из сестёр девушки пошла по стопам отца и работает стражем порядка, а другая — в нефтяной сфере. В школе Айгуль училась хорошо, особенно её интересовали физика и геометрия. Учёба давалась легко, девушка активно участвовала в жизни школы: занималась дебатами и театром.Перед получением диплома будущий инженер активно пыталась наработать практического опыта. Во время учёбы она делала курсовые и семестровые работы на заказ для тех, кто не успевал. Для Айгуль это был хороший способ заработать и применить знания на практике.Переезд в США в 2012 году оказался большим и важным шагом в жизни казахстанки. Она переезжала туда с мужем и старшим сыном. В том же году родился их младший ребёнок. По словам Айгуль, она уезжала с отличным настроением и большими ожиданиями, ведь США — страна возможностей. К тому же девушка получила работу мечты — устроилась в Shell (одна из крупнейших нефтяных компаний — прим. автора). Казахстанка занималась разработкой и запуском инновационного оборудования. Сложности, с которыми столкнулась девушка после переезда, были бытовыми. Например, она не умела водить машину.Одним из ключевых преимуществ продукта является его экологичность, он эффективен с точки зрения энергопотребления и безопасен для природы. А это особенно важно в современном мире, где происходит глобальное потепление.