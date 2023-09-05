Фотография акима ЗКО Наримана Торегалиева рядом с экс-главой облспорта Муслимом Ундагановым распространилась в Facebook, передаёт Tengrinews.kz. В областном акимате уточнили, что 18 августа на стадионе имени Атояна проходило мероприятие ко Дню спорта. В рамках него прошло шествие ветеранов спорта, ведущих спортсменов и спортивных организаций области. Всего в мероприятии приняли участие около четырёх тысяч человек.

— В списке приглашённых гостей Ундаганов отсутствовал. Вместе с тем сообщаем, что вход для жителей области на место проведения мероприятия был свободным. В связи с чем в кадре рядом с акимом области мог оказаться любой гражданин, — сообщили в акимате на официальный запрос корреспондента.

Напомним, в феврале 2014 года экс-главу облспорта Муслима Ундаганова приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он был обвинён в создании преступной группы и хищении бюджетных средств. В последующем срок наказания снизили до девяти лет. В августе 2020 года Ундаганова условно-досрочно освободили из колонии в Костанайской области. Однако 19 августа 2020 года вышло постановление Костанайского областного суда, согласно которому Муслима Ундаганова вновь взяли под стражу. 31 января этого года стало известно, что экс-глава облспорта полностью отбыл наказание и вышел из мест лишения свободы.