— По предварительной информации, на газораспределительной станции Шубарши провели плановую остановку для проведения ремонта. После работ по замене газовой задвижки, согласно правилам, в систему запускают одорант, который имеет сильный запах, — пояснили в ведомстве.

Восемь человек обратились в больницу с признаками отравления газа. В пресс-службе акимата региона сообщили, что около 20:00 четвёртого сентября жители сёл Кенкияк, Саркуль и Шубарши жаловались на резкий запах газа.

Одорант используют в качестве примеси к газу для придания ему запаха, который будет предупреждать об утечках.

После поступления жалоб специалисты ТОО «Техногаз» обошли дома и утечки не обнаружили. Тем не менее, в больницу села Кенкияк обратились восемь жителей с признаками отравления газом. Угрозы их жизни и здоровью нет. В акимате отметили, что уведомили эпидемиологов, экологов и органы ЧС.