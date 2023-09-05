В Актюбинской области ожидается смена акима. На сайте маслихата региона анонсировали собрание депутатов. Оно пройдёт пятого сентября в 13:00. Народные избранники соберутся «по вопросу получения согласия на назначение акима региона». Сейчас областью руководит Ералы Лукпанов. Он занимает пост акима с августа 2022 года.