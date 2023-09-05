Соответствующий указ подписал президент, сообщает Акорда.
 — Нысанбаев Ерлан Нуралиевич назначен министром экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, — говорится в документе.
До назначения был советником акима Астаны. В разные годы занимал посты вице-министра охраны окружающей среды, заместителя министра сельского хозяйства, вице-министра экологии. С января до первого сентября министерство экологии и природных ресурсов возглавляла Зульфия Сулейменова. В начале лета после крупного пожара в Абае, где погибли лесничие, казахстанцы запустили петицию с требованием её отставки. Следующую петицию такого же содержания запустили в августе некоторые зооволонтёры. Они возмущены качеством реализации пункта закона об учёте домашних животных.