Ранее мы писали о том, что уральцев возмутили одноимённые улицы в городе. Улица Тәуелсіздік в районе Старого аэропорта и такая же в районе Птицефабрики. Улица Хиуаз Доспановой в районе остановки Юбилейная, вторая — в Зачаганске, где находится Областная детская больница.

Тогда в отделе культуры и развития языков Уральска заявили, что одноимённых улиц в городе нет. С этим согласился и руководитель отдела Серик Каирлиев. Однако он затруднился ответить, почему в областном центре две улицы Хиуаз Доспановой.

После публикации местные жители написали в комментариях, что в городе есть ещё одноимённые улицы: Бірлік и Наурыз. Журналисты проверили, и на самом деле насчитали три улицы Бірлік. Одну в Зачаганске, вторую — в районе Старого аэропорта, третью — в Желаево.

Улицы Наурыз — две. Одна в районе Старого аэропорта, вторая — в районе Птицефабрики.

В акимате Уральска заявили, что Желаево, Зачаганск и Уральск — это «отдельные административные единицы различного уровня, они самостоятельные категории» и могут иметь одноимённые названия. Иными словами, улицы в этих административных единицах могут быть названы одинаково. В садоводческом обществе (Птицефабрика) — жители совместно с председателем сами дают названия улицам.